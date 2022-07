Börse New York US-Börsen fallen nach mauen Bankenbilanzen – Branchenindex auf niedrigstem Stand seit Ende 2020

Enttäuschende Bankenzahlen hinterlassen bei den Investoren ihre Spuren. An den Nerven der Anleger zehrt auch weiterhin die hohe Inflationsrate.

Anleger suchen ihr Heil in „sicheren Häfen“. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Ein schwacher Start der Bankenbranche in die Bilanzsaison hat die Anleger an der Wall Street am Donnerstag entmutigt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte rutschte am Vormittag um 1,3 Prozent auf 30.358 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,2 Prozent auf 3756 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,9 Prozent auf 11.150 Punkte.

Höhere Rückstellungen für drohende Kreditverluste wegen der zunehmenden Rezessionsgefahren drückten den Gewinn der größten US-Bank JP Morgan im zweiten Quartal. Die Aktien sackten um 4,6 Prozent auf ein Anderthalb-Jahres-Tief ab. Chef Jamie Dimon betonte in seinem Ausblick mehrere Risikofaktoren, wie die geopolitischen Spannungen, hohe Inflation, schwindendes Verbrauchervertrauen und eine „nie zuvor gesehene“ quantitative geldpolitische Straffung als Bedrohung für das globale Wirtschaftswachstum.

