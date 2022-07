Börse New York US-Börsen fallen nach mauen Bankenbilanzen

Enttäuschende Bankenzahlen hinterlassen bei den Investoren ihre Spuren. An den Nerven der Anleger zehrt auch weiterhin die hohe Inflationsrate.

Anleger suchen ihr Heil in „sicheren Häfen“. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Ein schwacher Start der Bankenbranche in die Bilanzsaison hat die Anleger an der Wall Street am Donnerstag entmutigt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte rutschte um zwei Prozent auf 30.165 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,9 Prozent auf 3729 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 1,8 Prozent auf 11.047 Punkte.

An den Nerven der Anleger zehrte auch weiterhin die am Mittwoch überraschend stark gestiegene US-Inflationszahl für Juni. Spekulationen auf ein aggressives Gegensteuern der US-Notenbank Fed nährten die Angst vor einem Konjunkturabsturz. Auch die Erzeugerpreise zogen mit 1,1 Prozent zum Vormonat stärker an als erwartet. Einige Börsianer rechnen für die US-Notenbanksitzung in zwei Wochen mit einer Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt.

Einzelwerte im Fokus

