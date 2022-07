Börse New York US-Börsen gehen auf Erholungskurs

Die wichtigsten Leitindizes in den USA liegen im Frühhandel im Plus. Anleger richten ihr Augenmerk zunehmend auf die Firmenbilanzen, wie das Beispiel IBM zeigt.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

New York Nach dem jüngsten Kursrücksetzer nutzen Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um etwa ein Prozent.

Ihr Augenmerk richteten Börsianer auf die Bilanzsaison, die immer mehr an Fahrt gewinnt. Außerdem spekulierten sie weiter über das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen.

„Es ist ein bisschen wie bei 'Malen nach Zahlen', wenn man die Felder ausfüllen will, aber noch nicht alle Farben beisammen hat, sagte Anlagestratege Kerry Craig von der Vermögensverwaltung der US-Bank JP Morgan. Unklar sei zum Beispiel die weitere Entwicklung des Arbeitsmarkts und der Inflation.

