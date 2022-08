Börse New York US-Börsen notieren nach schwachen Daten etwas schwächer

Die Anleger sind wegen der Konjunkturdaten nervös. Zu den Gewinnern gehört Boeing.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York Nach den kräftigen Kursgewinnen in der vergangenen Woche treten US-Anleger zum Monatsanfang wieder auf die Bremse. Die unter dem Inflationsdruck ächzenden Verbraucher halten sich weltweit mit Käufen zurück, was deutliche Spuren in Konjunkturdaten hinterlassen hat. Vor diesem Hintergrund notierten bei unruhigem Handel sowohl der Dow-Jones-Index, der breiter gefasste S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq-Index am Montag etwas schwächer.

„Der Markt ist ein wenig nervös, er versucht gerade, seinen Weg zu finden“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager bei Dakota Wealth. „Viele Leute versuchen zu verstehen, ob wir die Talsohle erreicht haben und ob es von hier aus weiter aufwärts geht.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen