Börse New York US-Börsen schließen uneinheitlich – Technologiewerte im Fokus

Im Handelsverlauf fassten US-Anleger neuen Mut und kauften teilweise zu. Allerdings sind die Ergebnisse von Microsoft und dem Google-Mutterkonzern Alphabet ein Belastungsfaktor.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

New York Gewinnrückgänge von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet haben die Technologiewerte an den US-Börsen am Mittwoch schwer belastet. Der Index der Tech-Börse Nasdaq sackte um rund zwei Prozent auf 10970 Punkte ab, nachdem er im Mittagshandel noch im positiven Terrain gelegen hatte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 3830 Zähler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert bei 31.839 Stellen.

Nach Börsenschluss standen Ergebnisse etwa der Facebook-Mutter Meta an, Donnerstag von Amazon. Experten erwarten die Zahlen mit Spannung, um zu sehen, ob sich die Gewinne auch dort schwächer entwickeln.

