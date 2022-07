Börse New York US-Indizes starten leicht höher in die „Woche der Bilanzen“

In der laufenden Woche präsentieren viele amerikanische Unternehmen ihre Quartalszahlen. Derweil setzt Snapchat-Betreiber Snap seine Talfahrt fort.

Die Wall Street startet stabil in eine vollgepackte Woche. Gespannt warten die Anleger auf diverse Quartalszahlen amerikanischer Unternehmen und den Zinsentscheid der Fed. (Foto: AP) Die New Yorker Börse an der Wall Street

Frankfurt, New York Die US-Börsen sind stabil in eine mit Zinsentscheid und vielen Unternehmenszahlen vollgepackte Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg zur Eröffnung am Montag um 0,3 Prozent auf 31.984 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,2 Prozent fester bei 3968 Zählern.

Der technologielastige Nasdaq-Index eröffnete wenig verändert bei 11.841 Punkten. „Der wirklich große Teil der Bilanz-Saison ist da“, sagte Dennis Dick, Händler bei Triple D Trading. „Die Zuversicht, die jetzt wieder aufkeimt, kann sich auch schnell wieder verflüchtigen, wenn Unternehmen wie Google und Microsoft am Dienstag enttäuschen.“

Vor der Bilanzvorlage im Wochenverlauf zogen Aktien von Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta Plattforms zum Handelsauftakt zwischen 0,4 und 1,6 Prozent an.

Einzelwerte im Fokus

