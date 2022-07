Börse New York Verhaltener Handel an der Wall Street

Für Furore sorgte eine Partnerschaft von Amazon mit dem Essenslieferanten GrubHub. Die Aktien der Rivalen Doordash und Uber brachen deutlich ein.

Die Aktienmärkte in New York haben ein schwaches Halbjahr hinter sich. (Foto: AP) Wall Street

New York Im Vorfeld der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank haben sich am Mittwoch nur wenige Investoren an der Wall Street aus der Deckung getraut. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 traten bei 30.911 und 3829 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stagnierte bei 11.325 Zählern.

Bei der Sitzung Mitte Juni hatte die Fed ihren Leitzins um einen dreiviertel Prozentpunkt erhöht - der größte Sprung seit 1994. Bei den am Abend (20.00 Uhr MESZ) anstehenden Protokollen suchten die Investoren nun nach Hinweisen auf das künftige Zinstempo, sagten Händler.

Die Angst der Anleger vor weiteren großen Zinsschritten und einer daraus resultierenden Rezession spiegelte sich in steigenden Anleihekursen wider, was die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries auf ein Fünf-Wochen-Tief von 2,793 Prozent drückte.

