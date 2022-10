Börse New York Wall Street auf Erholungskurs – doch die Meta-Aktie stürzt mehr als 20 Prozent ab

Mut macht Investoren das überraschend starke US-Wachstum. Allerdings verliert die Börse den Glauben an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

New York Nachlassende Furcht vor einer unmittelbar bevorstehenden Rezession lockt Anleger an die Wall Street. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Donnerstag um bis zu 1,3 Prozent, während der technologielastige Nasdaq um 0,2 Prozent abbröckelte.

Allerdings bremst ein Kurssturz um mehr als 20 Prozent der Facebook-Mutter Meta die Erholung. Mit 97,98 Dollar waren die Papiere des Konzerns, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören, zwischenzeitlich so billig wie zuletzt vor fast sieben Jahren.

Das Unternehmen hatte einen Gewinneinbruch bekanntgegeben und einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal geliefert. Das passe zu den schwachen Zahlen anderer Technologie-Konzerne wie Microsoft oder der Google-Mutter Alphabet , sagte Analyst Laith Khalaf vom Brokerhaus AJ Bell. „Nach einem ordentlichen Start in die Bilanzsaison sieht es deutlich weniger rosig aus.“

>> Lesen Sie dazu: Metaversum verschlingt neun Milliarden Dollar in Meta-Konzernbilanz

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

US-Börsenexperte Koch: „Wer nicht hören will, muss fühlen - Meta geht in Flammen auf“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen