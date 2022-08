Börse New York Wall Street auf Erholungskurs – PayPal-Aktie mit Kurssprung

Erleichtert reagieren Investoren auf die moderate Reaktion der Regierung in Peking auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York Gestützt auf ermutigende Firmenbilanzen kehren einige Anleger an die Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu ein Prozent.

Erleichtert reagierten Investoren außerdem auf die bislang vergleichsweise moderate Reaktion der Regierung in Peking auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. China werde die Sache damit aber kaum auf sich beruhen lassen. Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz.

Gespannt warteten Börsianer zudem auf das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem US-Dienstleistungssektor. Ideal wäre eine kleine Veränderung zum Vormonat - gleichgültig in welche Richtung, sagte Jason Blackwell, Chef-Anleger des Vermögensberaters The Colony Group. Dies würde darauf hindeuten, dass die Zinserhöhungen der Notenbank Fed wirkten, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.

