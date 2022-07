Börse New York Wall Street dreht ins Minus – Chip-Aktien geraten unter Druck

Nach dem schlechtesten Börsenhalbjahr nach Jahrzehnten notieren die Indizes in den USA auch am Freitag im Minus. Auch die zweite Jahreshälfte dürfte volatil werden.

Die Aktienmärkte in New York haben ein schwaches Halbjahr hinter sich. (Foto: AP) Wall Street

New York Die anfänglichen Kursgewinne hat die Wall Street am Freitag schnell wieder abgegeben: Etwa eine Stunde nach Handelsstart notieren Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq zwischen 0,7 und 0,9 Prozent im Minus.

Die Wall Street hatte am Donnerstag ihr schlechtestes Halbjahr seit Jahrzehnten beendetet: So summierte sich das Minus des S&P 500 der vergangenen sechs Monate auf 20,6 Prozent – das schwärzeste Halbjahr seit 1970. Für den Dow Jones ging es mit einem Minus von 15,3 Prozent in diesem Zeitraum zuletzt 1962 so stark bergab. Beim Nasdaq, dessen Historie nicht annähernd so weit wie bei den beiden anderen Indizes zurückreicht, war es ein Rekord-Minus von 29,5 Prozent.

