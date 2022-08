Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Börse New York Wall-Street-Erholung verliert an Schwung – Alibaba trotzt dem Lockdown in China Die Aktien des Frühstücksflocken-Anbieters Kellogg's sind auf ein Fünfeinhalb-Jahres-Hoch geklettert. Das Unternehmen verdoppelt seine Prognose. 04.08.2022 - 16:03 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Die Tech-Firmen Snap und Twitter mussten Kursverluste hinnehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York Frankfurt, New York Nach den jüngsten Kursgewinnen halten sich US-Anleger mit weiteren Käufen zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Donnerstag kaum vom Fleck. Hauptgrund für die zögerliche Haltung waren die Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, die Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der weltgrößten Volkswirtschaft und das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der Notenbank Fed liefern könnten. Experten erwarten für Juli den Aufbau von 250.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Investoren hätten sich auf eine „weiche Landung“ - eine langsame Abkühlung von Inflation und Konjunktur - eingestellt, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA. Sollten sich die Wachstumsaussichten deutlich verschlechtern und die Unternehmen Mitarbeiter entlassen, könnte sich dies für die Börsen zu einem Problem entwickeln. Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Hinweis an die Redaktion >> E-Mail Pocket Flipboard