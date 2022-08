Börse New York Wall Street eröffnet schwächer – Novavax-Aktie rutscht ab

Die Anleger an der Wall Street sind in Erwartung der US-Verbraucherpreise zurückhaltend. Auf den Tech-Werten lastete ein pessimistischer Ausblick des Chipherstellers Micron.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Die Wall Street ist am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent leichter auf 32.807 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 4133 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,7 Prozent auf 12.557 Stellen ein.

In Erwartung der am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise für Juli wagten sich viele Investoren nicht aus der Deckung. Eine starke Teuerungsrate dürfte die Zinssorgen der Anleger schüren, die zuletzt schon aus dem rasanten Stellenaufbau in den USA Signale für größere Zinsschritte der Notenbank Federal Reserve herausgelesen hatten.

Blick auf die Einzelwerte:

Novavax: Die Aktien des Arzneimittelherstellers rutschten um rund 25 Prozent an der Börse ab. Das Unternehmen veröffentlichte einen unerwarteten Quartalsverlust und halbierte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Novavax erwartet in diesem Jahr aufgrund der schwachen Nachfrage und des Überangebots keine weiteren Verkäufe seines Impfstoffs Covid-19 in den USA.

