Börse New York Wall Street im Minus - Anleger warten nervös auf die Rede des Fed-Chefs

Die Anleger sorgen sich, dass sich die USA auf eine Rezession zubewegt. Zu den Verlierern am US-Aktienmarkt gehören Ölkonzerne wie Exxon und Chevron.

Schon vor Börseneröffnung erwarteten die Profis einen schlechten Start in den Tag. (Foto: Xinhua / eyevine / laif) Händler an der New-Yorker-Börse

New York Zur halbjährlichen Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress wächst die Nervosität unter den Anlegern an der Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu 0,9 Prozent, nachdem sie am Dienstag jeweils mehr als zwei Prozent zugelegt hatten.

Ungeachtet dieser Erholung seien die Belastungsfaktoren nicht verschwunden, gab Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA zu bedenken. „Die Anleger sorgen sich, dass wir uns auf eine Rezession zubewegen. Der Markt wird den Abwärtstrend beibehalten, bis wir Hinweise dafür erhalten, dass die Wirtschaft nicht so schwach ist wie gedacht.“

Daher legten Börsianer jedes Wort von Powell auf die Goldwaage. Dieser bekannte sich zu weiteren zügigen Zinserhöhungen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig äußerte er sich zuversichtlich, dass die US-Wirtschaft dies verkraften könne.

