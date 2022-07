Börse New York Wall Street legt zum Handelsschluss leicht zu – Rekordsprung von 63 Prozent bei Resolute Forest Products

Für Furore sorgte eine Partnerschaft von Amazon mit dem Essenslieferanten GrubHub. Die Aktien der Rivalen Doordash und Uber brachen deutlich ein.

Die Aktienmärkte in New York haben ein schwaches Halbjahr hinter sich. (Foto: AP) Wall Street

New York Die US-Börsen haben am Mittwoch nach Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank mit leichten Kursaufschlägen geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,2 Prozent höher auf 31.037 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 11.361 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 3845 Punkte zu. Im frühen Handel hatten sich zunächst nur wenige Investoren an der Wall Street aus der Deckung getraut.

