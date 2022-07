Börse New York Wall Street leicht im Plus – Aktien einer Branche heben ab

Neue Corona-Sorgen in China lassen die Preise für Rohstoffe sinken. In der Folge greifen Anleger bei einer Branche besonders stark zu und lassen die Kurse steigen.

Anleger suchen ihr Heil in „sicheren Häfen“. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Aus Furcht vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft scheuen Anleger größere Engagements an der Wall Street. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg am Dienstag um 0,3 Prozent auf 31.282 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq hielten sich ebenfalls leicht im Plus, nachdem sie zum Wochenauftakt bis zu 2,3 Prozent abgerutscht waren.

„Wenn viele Zahlen zur Veröffentlichung anstehen wie Inflationsdaten und Firmenbilanzen, ist es nicht ungewöhnlich, dass Investoren risikoscheu sind“, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Finanzdienstleisters B. Riley. Ein Lichtblick sei allerdings, dass die Gewinnerwartungen für die zweite Jahreshälfte stabil blieben. „Das dämpft einige der Sorgen, dass die Wirtschaft in eine Rezession schlittert.“

Kopfzerbrechen bereitete Börsianern allerdings das Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie in China. Im Frühjahr hatten dortige Beschränkungen des öffentlichen Lebens die globale Konjunktur in Mitleidenschaft gezogen.

