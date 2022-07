Börse New York Wall Street leicht im Plus – Rezessionssorgen

Zwar grenzten die großen Aktienindizes die Verluste etwas ein; eine Wiederaufnahme der Erholung der vergangenen Woche zeichnet sich bislang aber nicht ab.

Große Nervosität an den US-Börsen. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

New York Aus Furcht vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft scheuen Anleger größere Engagements an der Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um ein knappes halbes Prozent, nachdem sie zum Wochenauftakt bis zu 2,3 Prozent abgerutscht waren.

„Wenn viele Zahlen zur Veröffentlichung anstehen wie Inflationsdaten und Firmenbilanzen, ist es nicht ungewöhnlich, dass Investoren risikoscheu sind“, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Finanzdienstleisters B. Riley. Ein Lichtblick sei allerdings, dass die Gewinnerwartungen für die zweite Jahreshälfte stabil blieben. „Das dämpft einige der Sorgen, dass die Wirtschaft in eine Rezession schlittert.“

Einzelwerte im Fokus

