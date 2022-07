Börse New York Wall Street-Rally verliert an Schwung – Bilanzen im Blick

Die Anleger an der Wall Street beginnen den Mittwoch zurückhaltender. Zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt gehört der Streamingdienst Netflix.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

Frankfurt/New York Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage geht US-Anlegern die Puste aus. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bröckelten zur Eröffnung am Mittwoch jeweils um 0,2 Prozent ab. Offenbar machten einige Investoren Kasse, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan.

Sollten die anstehenden Firmenbilanzen aber positiv überraschen, könne mit einer raschen Wiederaufnahme der Rally gerechnet werden.

Börsenexperte Koch: „Es ist so negativ, dass ich schon wieder positiv gestimmt bin“

Einzelwerte im Fokus

Netflix: Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte der Streamingdienst mit einem Kursplus von 3,4 Prozent. Netflix verlor nur etwa halb so viele Nutzer wie befürchtet und stellte für das dritte Quartal die Rückkehr zu Kundenwachstum in Aussicht. „Wegen der hohen Markt-Durchdringung und des härteren Wettbewerbs wird der Anstieg der Nutzerzahlen aber schwieriger“, gab Analyst Neil Macker vom Research-Haus Morningstar zu bedenken.

Disney: Im Windschatten von Netflix legten die Titel der Rivalen Disney, Paramount und Warner Bros bis zu 1,2 Prozent zu..

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen