Börse New York Wall Street schließt im Minus – Lyft und AMC Entertainment machen zweistellige Kurssprünge

Die Aussicht auf steigende Zinsen lastete wieder stärker auf den Aktienkursen. Nasdaq und S&P 500 gaben nach.

Der Uber-Rivale Lyft zählte mit einem Kursplus von 15,5 Prozent zu den Favoriten der Anleger. Der Kinobetreiber AMC hingegen verlor aufgrund schwacher Quartalszahlen deutlich. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Die Aussicht auf weitere XXL-Zinsschritte der Notenbank Fed setzt den US-Börsen zu. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Freitag nahezu unverändert mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 32.803,47 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 12.657,56 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4.145,19 Punkte ein.

US-Unternehmen schufen im Juli außerhalb der Landwirtschaft 528.000 neue Stellen, gut doppelt so viel wie erwartet. Außerdem stiegen die Stundenlöhne mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent überraschend stark. „Das sind Hammer-Zahlen“, sagte Dean Smith, Chef-Anlagestratege des Fondsanbieters FolioBeyond. „Die Leute wollten unbedingt Entwarnung bei der Inflation geben, aber so weit sind wir noch nicht.“ Die Teuerung nehme sogar noch zu. Er rechne daher fest für September mit einer dritten Zinserhöhung der Fed um 0,75 Prozentpunkte in Folge.

