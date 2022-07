Börse New York Wall Street schließt im Plus – Erster Umsatzrückgang lässt Aktie des Facebook-Mutterkonzerns abrutschen

Nach überraschend schlechten Wirtschaftsdaten drehte die Wall Street im Verlauf wieder ins Plus. Die Aktien von Onlinenetzwerken geben deutlich nach.

Die Wall Street startet stabil in eine vollgepackte Woche. Gespannt warten die Anleger auf diverse Quartalszahlen amerikanischer Unternehmen und den Zinsentscheid der Fed. (Foto: AP) Die New Yorker Börse an der Wall Street

Frankfurt, New York Trotz enttäuschender Konjunkturdaten und schwacher Firmenbilanzen hält sich die Wall Street im Plus. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Donnerstag ein Prozent höher auf 32.529 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 12.162 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4072 Punkte zu.

Auf die Stimmung der Investoren schlug der überraschende Rückgang der US-Wirtschaftsleistung. Sie fiel im zweiten Quartal auf das Gesamtjahr hochgerechnet um 0,9 Prozent. „Damit ist die angelsächsische Daumenregel für das Vorliegen einer Rezession zwar erfüllt“, sagte LBBW-Analyst Dirk Chlench.

Da das für die Feststellung einer solchen zuständige National Bureau of Economic Research aber auf den weiterhin robusten Arbeitsmarkt schaue, sei es nach offizieller Lesart noch nicht so weit. Das könne sich aber schnell ändern.

