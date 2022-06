Börse New York Wall Street schließt vor Fed-Entscheid ohne klare Richtung – Fedex mit größten Tagesgewinn seit 36 Jahren

Vor der mit Spannung erwarteten Zinssitzung der US-Notenbank Fed blieben Anleger vorsichtig – und der S&P-Index weiter im Bärenmarkt.

Große Nervosität an den US-Börsen. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

New York Nach dem Ausverkauf vom Wochenauftakt ziehen sich weitere Anleger aus der Wall Street zurück. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,5 Prozent tiefer auf 30.364 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte zwar 0,2 Prozent auf 10.828 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte dagegen 0,4 Prozent auf 3735 Punkte ein.

Hohe Inflation, steigende Zinsen und daraus resultierende Rezessionssorgen hatten den marktbreiten S&P 500 bereits am Vortag auf das tiefste Niveau seit März 2021 zurückgeworfen. Zum Wochenauftakt war der Index in den sogenannten Bärenmarkt abgerutscht. So nennen Börsianer die Phase anhaltend sinkender Kurse, sobald sich ein Kursbarometer um mindestens 20 Prozent von seinem Rekordhoch entfernt hat.

Am Mittwoch präsentiert die US-Notenbank Fed ihren neuen Zinsentscheid. Weil die US-Inflation im Mai überraschend noch einmal stieg, rechnen Investoren für Mittwoch fest mit einer Zinserhöhung um 0,75 statt der signalisierten 0,5 Prozentpunkte.

