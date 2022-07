Börse New York Wall Street startet schwächer in die Woche

Kurz vor der Berichtssaison fallen die wichtigen Indizes an der Wall Street. Unter den Einzelwerten verlieren vor allem Technologieaktien.

Große Nervosität an den US-Börsen. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

New York Aus Furcht vor enttäuschenden Quartalszahlen lassen US-Anleger zum Wochenanfang erstmal die Finger von Aktien. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gibt zur Eröffnung am Montag 0,5 Prozent auf 31.182 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 sinkt 0,75 Prozent auf 3870 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq liegt kurz nach Handelsstart 2.3 Prozent niedriger bei 11.363 Stellen.

Den Startschuss für die Bilanzsaison geben im Wochenverlauf Großbanken wie JPMorgan und Morgan Stanley. Anleger werden die Ergebnisse genau auf Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums untersuchen. Die Aktien der Banken geben im Vorfeld zum Wochenauftakt rund ein Prozent nach.

Sorge bereitete US-Anlegern zudem steigende Corona-Infektionszahlen sowie das Auftauchen einer neuen Omikron-Untervariante in Shanghai. Börsianer befürchteten erneut Einschränkungen in der Wirtschaftsmetropole. Die Corona-bedingte Schließung der Kasinos in der chinesischen Glücksspiel-Metropole Macau setzt Kasino-Betreibern zu. Die Aktien von Melco, MGM, Las Vegas Sands und Wynn fallen zwischen 2,3 und 8,8 Prozent.

