Börse New York Wall Street startet schwächer wegen Rezessionssorgen

Die Investoren in den USA sind zum Monatsanfang zurückhaltend: Die Leitindizes notieren im Minus. Boeing-Titel ziehen gegen den Trend an.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York Nach den kräftigen Kursgewinnen in der vergangenen Woche zeigen sich die US-Anleger zum Monatsanfang zurückhaltend. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab zur Eröffnung am Montag 0,5 Prozent auf 32.699 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq-Index büßten jeweils 0,6 Prozent auf 4106 und 12.314 Punkte ein.

Auf die Stimmung drückten Konjunkturdaten aus China und der Eurozone, die zeigten, dass die schwächelnde globale Nachfrage und Chinas strenge Corona-Auflagen die Produktion bremsten.

Anleger warten nun auf Daten für das verarbeitende Gewerbe in den USA.

Blick auf die Einzelwerte:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen