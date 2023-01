Börsen Asien Anleger in Asien decken sich vor Fed- und EZB-Entscheid ein

Die asiatischen Indizes haben sich zum Start in die Handelswoche ins Plus bewegt. Die Börse in Shanghai legte 0,5 Prozent zu.

Anleger haben die Geldpolitik in den USA im Blick. (Foto: AP) Börse Japan

Sydney Vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Anleger an den Märkten in Asien zu Wochenauftakt in Kauflaune. Sie erwarten, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird, und am Donnerstag sowohl die EZB als auch die Bank of England (BoE) ihre Zinssätze um jeweils einen halben Punkt nach oben schrauben werden.

„Angesichts der nach wie vor angespannten Lage auf den US-Arbeitsmärkten, der hohen Kerninflation und der sich entspannenden finanziellen Bedingungen wird der Fed-Vorsitzende Jerome Powell einen aggressiven Ton anschlagen und betonen, dass eine Drosselung der Zinsschritte auf 25 Basispunkte nicht bedeutet, dass eine Pause bevorsteht“, sagte Bruce Kasman von JPMorgan. Er erwartet eine weitere Zinserhöhung im März.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 27.474 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1985 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent.

