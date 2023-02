Börsen Asien Anleger in Asien mit Blick auf Zentralbanken in Kauflaune

Anleger erwarten keine neuen Wirtschaftsdaten in der angebrochenen Woche. Das wirkt stabilisierend auf die wichtigsten Indizes in Asien.

Sydney / Peking Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag nach starken Verlusten in den vergangenen 24 Stunden stabilisiert. Die Anleger preisten die Aussicht auf länger anhaltende Zinserhöhungen der Zentralbanken mit ein. „Es ist eine ruhige Woche für Wirtschaftsdaten weltweit, und wenn das der Fall ist, ist die Unsicherheit über die Zinssätze das dominierende Thema unter den Anlegern“, sagte Kerry Craig von JPMorgan Reuters. „Die Aktienmärkte haben seit Jahresbeginn einen starken Lauf hinter sich, so dass es keine große Überraschung ist, dass sich jetzt ein Luftloch auftut.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 27.754 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1989 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

