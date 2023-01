Börsen Asien Anleger in Asien treten vor Fed-Entscheid auf die Bremse

Die chinesische Industrie schafft knapp den Sprung in die Wachstumszone. Die japanische Industrieproduktion ist im Dezember gesunken.

Tokio Vor den anstehenden Zinsentscheiden und einer Flut an Firmenbilanzen haben Anleger in Asien Kasse gemacht. „Wir erwarten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte in den USA und gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed vor einer zu frühen Pause im Straffungszyklus warnen wird“, teilten die Analysten der ANZ mit. „Die Risikobereitschaft könnte anfällig für eine Korrektur sein.“

Neben der Fed am Mittwoch werden auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) am Donnerstag ihre Zinsschritte bekanntgeben. In Tokio fiel der Nikkei-Index am Dienstag um 0,4 Prozent auf 27.327 Punkte. „Auf dem Höhepunkt der Berichtssaison in Japan konzentrieren sich die Anleger eher auf einzelne Aktien als auf die Gesamtentwicklung, weshalb der Markt keine Richtung hat“, sagte Shoichi Arisawa, Investment-Experte bei IwaiCosmo Securities. „Diejenigen mit guten Aussichten stiegen, die mit schlechten fielen.“

Bei den Einzelwerten gaben die Titel von Canon rund zwei Prozent nach, nachdem die Jahresprognose für den Betriebsgewinn des Kameraherstellers die Anleger enttäuscht hatte. Nach einer hochgesetzten Gewinnprognose sprangen dagegen die Titel von Oriental Land, Betreiber des Tokyo Disney Resort, um 3,5 Prozent nach oben. Selbst positive Konjunkturdaten aus China konnten die Anleger nicht zu Aktienkäufen animieren.

Die chinesische Wirtschaftstätigkeit ist im Januar unerwartet auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 50,1 Punkte nach 47,0 Punkten im Dezember, teilte das nationale Statistikbüro (NBS) am Dienstag mit. In einer Reuters-Umfrage hatten Analysten mit einem PMI-Wert von 48,0 gerechnet.

Damit liegt das Barometer knapp über der Marke von 50 Zählern, ab der anziehende Geschäfte signalisiert werden. Das nicht-verarbeitende Gewerbe, das beispielsweise Dienstleistungen, das Baugewerbe und das Gaststättengewerbe umfasst, stieg auf 54,4 Punkte, verglichen mit 41,6 Punkten im Dezember.

Die Daten stellen eine erste Momentaufnahme der Lage nach dem Ende der strikten Corona-Politik und dem chinesischen Neujahrsfest, das am Freitag endete, dar.

Die erwartete Infektionswelle nach der Aufhebung der Beschränkungen zog schneller als erwartet durch das Land und kurbelte den Konsum rund um die Feierlichkeiten an: Er lag zum Neujahrsfest um 12,2 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Auch die Zahl der Urlaubsreisen innerhalb Chinas stieg um 74 Prozent, da die Menschen erstmals seit Beginn der Pandemie ohne Beschränkungen während der Feiertage reisen konnten.

Die Anleger blieben jedoch vorsichtig und warteten auf weitere Erholungszeichen der pandemiegeschädigten Wirtschaft. Die Börse in Shanghai gab leicht nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor rund ein Prozent, in Hongkong rutschte der Index rund zwei Prozent ab.

Japanische Industrie mit schwachem letzten Quartal

Die japanische Industrie hat das vergangene Jahr wegen der stagnierenden globalen Nachfrage und den steigenden Kosten mit einem schwachen letzten Quartal abgeschlossen. Die Industrieproduktion sank im Dezember um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie am Dienstag aus offiziellen Daten der Regierung hervorging. Der Rückgang viel geringer aus, als Analysten mit einem Minus von 1,2 Prozent erwartet hatten und folgte auf ein nach oben revidiertes Wachstum von 0,2 Prozent im November.

Vor allem die schrumpfende Produktion von Maschinen und Metallerzeugnissen drückte den Gesamtindex. Die Produktion von Automobilprodukten wuchs um 0,6 Prozent und nahm nach zwei Monaten erstmals wieder Fahrt auf. Die vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) befragten Hersteller gehen davon aus, dass die Produktion im Januar stagnieren und im Februar um 4,1 Prozent steigen wird.

Im Vergleich zum Vorquartal verzeichnete die Industrieproduktion von Oktober bis Dezember erstmals seit zwei Quartalen einen Rückgang von 3,1 Prozent. Das vierteljährliche Minus war das stärkste seit dem Rückgang von 16,8 Prozent im Zeitraum April bis Juni 2020, als die Auswirkungen der Pandemie die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt erstmals erschütterten.

Separate Daten zeigten, dass die japanischen Einzelhandelsumsätze im Dezember um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr stiegen und damit die mittlere Marktprognose von drei Prozent übertrafen. Die Einzelhandelsumsätze verzeichneten demnach den zehnten Monat in Folge ein Wachstum.

Hoffnungen auf eine weitere wirtschaftliche Normalisierung schürte vergangene Woche Ministerpräsident Fumio Kishida: Japan wird seine Krankheitseinstufung des Corona-Virus im Mai auf eine niedrigere Stufe herabstufen, die der saisonalen Grippe entspricht.

