Börsen Asien Anleger in Asien vor US-Inflationsdaten auf der Hut – Inflation in China steigt

Anleger hoffen auf neue Hinweise über den künftigen Kurs der Fed und halten sich an den asiatischen Börsen zurück. Die chinesischen Verbraucherpreise zogen im Dezember an.

Papiere in Asien starten uneinheitlich in den Handelstag. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio, Peking An den asiatischen Börsen haben die Anleger im Vorfeld richtungsweisender US-Inflationsdaten am Donnerstag die Füße stillgehalten. In Tokio lag der Leitindex Nikkei faktisch unverändert bei 26.449 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent. Die Börse in Shanghai trat bei 3.160 Punkten auf der Stelle.

Ökonomen rechnen mit einem weiteren Rückgang der Teuerung in den USA bei den am Nachmittag (14.30 Uhr MEZ) anstehenden Zahlen. Börsianer wiederum hoffen darauf, dass sich dadurch die Notwendigkeit von Zinserhöhungen verringert und die Notenbank Fed ihr rasantes Straffungstempo weiter drosselt.

