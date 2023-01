Börsen Asien Anleger in Japan vor Daten zum US-BIP zurückhaltend

Anleger in Japan warten auf die BIP-Daten aus den USA. Nikkei und Topix fallen zum Handelsbeginn leicht ins Minus.

Die Börse in Tokio startete schwach in den Tag. (Foto: AP) Märkte in Asien

Singapur Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Anleger, die eine Drosselung der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed setzen, erhielten von der kanadischen Zentralbank Rückenwind. Die Bank of Canada kündigte am Mittwoch als erste große Zentralbank an, vorerst auf weitere Erhöhungen zu verzichten.

„Die heutige Veröffentlichung des US-BIP wird nun von zentralem Interesse sein, um zu beurteilen, ob die Markterwartungen, die sich zugunsten einer sanften Landung statt einer Rezession verschieben, weiterhin Bestand haben können“, schrieben die Anlagestrategen von Saxo in einer Kundennotiz. Die Aussicht auf eine weniger aggressive Straffung der Geldpolitik hat die Erwartungen einer sogenannten weichen Landung geschürt - ein Szenario, bei dem die Inflation vor dem Hintergrund eines schwächeren, aber robusten Wirtschaftswachstums zurückgeht und eine Rezession vermieden wird.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 27.337 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1975 Punkten.

Mehr: Kurswechsel in der Geldpolitik – Wer senkt zuerst die Zinsen?

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen