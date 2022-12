Börsen Asien Asiatische Anleger hoffen auf neuen Schwung für Chinas Wirtschaft

Erbauliche Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine lockerere Corona-Politik in China erfreuen die Anleger. Die wichtigen Indizes liegen im frühen Handel leicht im Plus.

Anleger hoffen auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft. (Foto: Visual China Group/Getty Images) Börse Asien

Peking / Singapur Die asiatischen Aktien haben der Wall Street folgend zugelegt, während der US-Dollar gegenüber einer Reihe anderer Währungen nachgab. Die Anleger hoffen, dass die chinesische Wirtschaft nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen an Fahrt gewinnen wird. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang sagte am Donnerstag nach Angaben staatlicher Medien, Chinas Corona-Politik werde es der Wirtschaft des Landes ermöglichen, rascher zu wachsen. „Die Wiedereröffnung Chinas ist ein wichtiges Thema, vor allem, wenn man von einem niedrigen Niveau ausgeht“, sagte Christopher Wong, ein Währungsstratege bei OCBC.

Zudem vermeldete China den zweiten Monat in Folge sinkende Erzeugerpreise. Der Erzeugerpreisindex (PPI) lag um 1,3 Prozent unter dem Vorjahreswert und blieb damit unverändert gegenüber dem jährlichen Rückgang im Oktober,teilte das nationale Statistikbüro am Freitag mit. Dieser war geringer als der in einer Reuters-Umfrage prognostizierte Rückgang um 1,4 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen