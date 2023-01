Börsen Asien Asiatische Anleger sind in Kauflaune – Kurse steigen

Die wichtigsten Indizes der asiatischen Börsen liegen im Plus. Positive Impulse kommen aus den USA, aber auch aus China.

Frankfurt, Shanghai, Shenzen, Hongkong Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag und die Öffnung der chinesischen Grenzen sorgen für Kauflaune an den asiatischen Aktienmärkten. Die Börse in Schanghai lag am Montag 0,6 Prozent im Plus bei 3176 Punkten und der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent auf 4013 Zähler. Der Hongkonger Leitindex kletterte um 1,8 Prozent auf 21.354 Stellen.

„Chinas Regierung nimmt kurzfristige Probleme in Kauf, um der Wirtschaft damit mittelfristig zu helfen. Die wirtschaftliche Erholung könnte damit bereits im Frühjahr einsetzen und damit früher als bisher erwartet“, sagte Commerzbank-Ökonom Tommy Wu. Gleichzeitig reduzierten die US-Arbeitsmarktdaten Zinsängste, schrieben Analysten der BayernLB.

Es sei vor allem ein schwächer als erwartet ausgefallener Lohnzuwachs gewesen, der positiv aufgenommen wurde. Die Aktienmärkte in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen.

