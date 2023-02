Börsen Asien Asiatische Anleger vor Fed-Entscheid vorsichtig – Chinesische Industrie erholt sich langsam

Börsianer hoffen auf ein Ende der US-Zinserhöhungen. Während der Nikkei-Index etwas fester schloss, sank der Topix-Index leicht. In China waren Aktien von Energieunternehmen beliebt.

Die Kurse haben sich stabilisiert. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Singapur / Peking Vor dem ersten Zinsentscheid der US-Notenbank in diesem Jahr haben die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten keine großen Sprünge gewagt. In Tokio ging der Nikkei-Index am Mittwoch etwas fester mit 27.347 Punkten aus dem Handel.

Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und schloss bei 1972 Punkten. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen notierten jeweils 0,7 Prozent höher.

Positive Impulse kamen von der Wall Street. Ein überraschend schwacher Lohnanstieg in den USA hatte die Aussicht auf langsamere Zinsschritte der Fed untermauert und alle drei großen US-Aktienindizes am Vortag um mehr als ein Prozent nach oben getrieben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen