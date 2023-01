Börsen Asien Asiatische Anleger zeigen sich vorsichtig optimistisch

Nachrichten aus China über einen Rückgang der Corona-Fälle stimmten Anleger positiv. Auch der japanische Nikkei konnte um mehr als ein halbes Prozent zulegen.

Anleger haben die Geldpolitik in den USA im Blick. (Foto: AP) Börse Japan

Tokio Hoffnungen auf eine baldige Erholung der chinesischen Wirtschaft lassen schieben zum Wochenschluss die asiatischen Aktienmärkte an. In China gewann die Börse Shanghai 0,7 Prozent. Der Markt in Hongkong legte 1,4 Prozent zu. Kurz vor dem Beginn des chinesischen Neujahrsfestes trieben vor allem ausländische Anleger die Kurse in der Volksrepublik bei einem niedrigen Handelsvolumen an.

Ein Vertreter der Nationalen Gesundheitskommission hatte zuvor erklärt, der Höhepunkt der Welle an schwer erkrankten Corona-Patienten sei überschritten und damit Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Wirtschaft geschürt.

Ausländische Investoren kauften in den ersten drei Wochen von 2023 chinesische Aktien in Wert von umgerechnet 16,22 Milliarden Dollar und haben damit die Käufe des vergangenen Jahres bereits überschritten. Vor allem Rohstoffaktien und Infrastruktur-Firmen gehörten zu den Gewinnern.

In Tokio zog der Nikkei-Index um 0,56 Prozent auf 26.553 Punkte an. Höhere US-Futures stemmten Börsianer nach von Zinssorgen getriebenen Verlusten in den vergangenen Tagen hoffnungsvoll. „Die Anleger setzen darauf, dass die Wall Street in der nächsten Sitzung zulegen wird“, sagte Seiichi Suzuki, Chef-Marktanalyst des Analysehauses Tokai Tokyo. Zudem hätte auch ein Rückgang des Yen die Stimmung aufgehellt und Exportwerte angetrieben. Bei den Einzelwerten führten Stahlhersteller die Gewinne an. Nippon Steel und JFE Holdings stiegen um 2,9 beziehungsweise 1,6 Prozent

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Europas Aktien ragen heraus, die Wall Street läuft hinterher