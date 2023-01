Börsen Asien Asiatische Börsen steigen auf Sechs-Monats-Hoch

Der japanische Nikkei legt um ein Prozent zu. Besonders gefragt sind Aktien von Roboterherstellern. Anleger warten auf neue Daten zu US-Verbraucherpreisen.

Anleger in Asien starten mit Gewinnen in den Handelstag. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio Die Aktienmärkte in Fernost haben vor mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten zugelegt. In Tokio zog der Nikkei-Index am Mittwoch ein Prozent auf 26.446 Punkte an. Der breit ausgerichtete MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,8 Prozent auf den höchsten Stand seit sechs Monaten.

Für Rückenwind sorgte der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, der in einer Rede am Vortag auf einen Kommentar zur Zinspolitik verzichtet hatte. Die Aktienmärkte feierten das Fehlen klarer politischer Leitlinien, wie die Strategen der Saxo Bank schrieben.

Hinweise auf weitere Zinsschritte erhoffen sich Investoren nun von den US-Verbraucherpreisen, die am Donnerstag anstehen. Es wird erwartet, dass die jährliche Gesamtinflation im Dezember bei 6,5 Prozent liegt, gegenüber 7,1 Prozent im November.

