Börsen Asien Asiatischer MSCI-Index auf Neunmonatshoch

Anleger in Japan zeigen sich optimistisch nach BIP-Daten aus den USA. Der Nikkei-Index stieg im Handelsverlauf leicht ins Plus.

Positive BIP-Daten aus den USA treiben die Asien-Börsen an. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur Die asiatischen Märkte waren am Freitag auf dem besten Weg in der fünften Woche in Folge zuzulegen. Die US-Wirtschaft zeigte sich widerstandsfähig, was die Stimmung der Anleger vor den Sitzungen der Zentralbanken in der kommenden Woche positiv beeinflusste.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,53 Prozent auf ein Neunmonatshoch von 561,99. Der Index, der im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent gefallen war, hat in diesem Monat um etwa 11 Prozent zugelegt und ist auf dem Weg zu seiner besten Januar-Performance aller Zeiten.

Die Aktienmärkte in China blieben wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen. Die Märkte öffnen wieder am 30. Januar.

Mehr: Gute Wirtschaftsdaten bringen US-Indizes zum Handelsschluss ins Plus – Tesla-Aktie legt um elf Prozent zu

