Börsen Asien Asiens Börsen setzen auf Erholung der Weltwirtschaft –Kurse steigen

Die wichtigsten Indizes der Asiatischen Börsen liegen im Plus. Anleger sind nach US-Arbeitsmarktdaten aus der vergangenen Woche in Kauflaune.

Die asiatischen Märkte starten mit Gewinnen in die Woche. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Frankfurt, Tokio Hoffnungen auf eine Erholung der Weltwirtschaft haben Anleger in Asien am Montag zu Aktien greifen lassen. Ein solider US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenschluss hatten Zinssorgen in den USA vertrieben und wirkten sich zu Beginn der neuen Woche auch positiv auf die asiatischen Märkte aus, sagte Analysten. Zudem hat China nach drei Jahren wieder seine Grenze eröffnet. Investoren setzen darauf, dass das der schwächelnden chinesischen Wirtschaft helfen könnte.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Die Börsen in Japan waren wegen eines Feiertags geschlossen.

Mehr: Dax-Rally könnte weiterlaufen – Warum das Potenzial trotzdem begrenzt ist.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen