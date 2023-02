Börsen Asien Ballon-Abschuss lässt Chinas Börsen fallen – Auch Adani gerät erneut unter Druck

Die neuen Spannungen zwischen China und den USA verunsichern die Anleger. Parallel dazu fällt der japanische Yen auf ein Dreiwochentief.

Wer wird der neue Notenbankchef? (Foto: LightRocket/Getty Images) Börse Tokio

Sydney / Peking Die Furcht vor einem Tech-Krieg nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons in den USA belastet Chinas Aktienmärkte. Die Börse in Shanghai gab am Montag rund ein Prozent nach; der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent. In Hongkong notierte Tech-Giganten rutschten um 3,7 Prozent ab. Der Index in Hongkong gab 2,2 Prozent nach.

„Der Vorfall ist zweifelsohne eine negative Schlagzeile für den Markt“, sagte Yuan Yuwei, Hedgefondsmanager bei Water Wisdom Asset Management. „Die Folge ist ein verschärfter Tech-Krieg. Beide Seiten werden wahrscheinlich weitere Exportverbote für Technologie in verschiedenen Branchen verhängen“, konstatierten die Analysten der ING-Bank.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen