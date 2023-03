Börsen Asien Banken-Sorgen deckeln Gewinne in Japan

Der Bankenwert war im Handelsverlauf der größte Verlierer an den asiatischen Börsen. Nikkei und Topix legten jedoch leicht zu.

Anleger sorgen sich weiter um den Zustand der Banken. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse Shanghai

Tokio, Sidney Die anhaltenden Sorgen über eine weltweite Bankenkrise belasten am Montag die Finanzwerte und begrenzten die Gewinne an den Märkten in Asien. Ein schwächerer Yen hellte allerdings die Stimmung im exportlastigen Japan auf. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 27.471 Punkten. Von den 225 enthaltenen Werten legten 160 zu, 57 fielen und acht blieben unverändert. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1964 Punkten.

Der Bankenwert war mit einem Minus von 0,48 Prozent der größte Verlierer. Die Stimmung blieb angespannt, nachdem die Aktien der Deutschen Bank am Freitag um 8,5 Prozent gefallen waren und die Kosten für die Versicherung ihrer Anleihen gegen das Ausfallrisiko sprunghaft angestiegen waren - wie auch die Credit Default Swaps (CDS) vieler anderer Banken.

