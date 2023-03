Börsen Asien Bankensorgen lassen an den Asien-Börsen nach

Die Übernahme der Silicon Valley Bank erleichtert die Anleger. Die Topix- und Nikkei-Indizes legten 0,2 Prozent und 0,1 Prozent zu.

Nikkei und Topix legten zunächst zu. (Foto: AP) Anzeigetafel

Tokio, Sydney Die Märkte in Asien haben sich nach der Übernahme der gescheiterten Silicon Valley Bank durch First Citizens BancShares am Dienstag beruhigt. Die Befürchtungen sind jedoch nicht ganz vom Tisch. Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed, Philip Jefferson, sagte, dass der Stress bei kleinen Banken kleine Unternehmen am stärksten treffen könnte.

„Diese Phase der Ungewissheit, die wir erleben, wird wahrscheinlich noch einige Zeit andauern“, sagte Manishi Raychaudhuri von BNP Paribas. „Wir haben noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.“ Er erwarte, dass die Volatilität an den globalen Märkten noch mindestens ein oder zwei Quartale anhalten wird.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 27.497 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1965 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Mehr: Die gefährliche Magie der Banken

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen