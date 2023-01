Börsen Asien Börse in Hongkong steigt nach Neujahrsfest auf Neun-Monats-Hoch

Anleger in Japan warten auf die BIP-Daten aus den USA. Der Hang Seng Index legte am Donnerstag deutlich zu.

Die Börse in Tokio startete schwach in den Tag. (Foto: AP) Märkte in Asien

Singapur Anleger in Hongkong haben am ersten Handelstag nach dem chinesischen Neujahrsfest bei Aktien zugegriffen. Der Hang Seng Index legte am Donnerstag 2,2 Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang April 2022. Der Smartphone Hersteller Xiaomi gehörte mit einem Plus von zwölf Prozent zu den größten Gewinnern.

Hintergrund der Börsenrally ist Händler zufolge eine Aufholbewegung nach Kursgewinnen an anderen Aktienmärkten in den vergangenen Tagen. Unter anderem in Japan war der Markt am Mittwoch auf ein Sieben-Monats-Hoch geklettert. In China bleibt die Börse wegen des Neujahrsfestes noch bis zum 30. Januar geschlossen.

In Tokio hielten die Anleger vor wichtigen US-Konjunkturdaten die Füße still. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index und der breiter gefasste Topix-Index schlossen 0,1 Prozent tiefer bei 27.363 und 1978 Punkten. „Für Anleger gab es kaum Impulse, da keine Zahlen von großen Unternehmen vorlagen“, sagte Chihiro Ohta, Investment-Expertin beim Broker SMBC Nikko Securities.

Daher stünden nun die US-Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Fokus. Davon erhoffen Investoren sich Rückschlüsse auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed.

