Börsen Asien Börse in Tokio auf höchstem Stand seit zwei Wochen

Aktien von Roboterherstellern treiben die Börsen ins Plus. Die Papiere von Yaskawa Electric steigen sechs Prozent an.

Anleger in Asien starten mit Gewinnen in den Handelstag. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 26.458 Punkten. Das war der höchste Stand seit zwei Wochen.

Haupttreiber waren Aktien von Roboterherstellern. Yaskawa Electric hatte mitgeteilt, dass sich die Lage bei den Lieferketten verbessere. Die Papiere legten sechs Prozent zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1900 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

