Börsen Asien Börse in Tokio schließt nach Notenbankentscheid deutlich im Plus

Die weitere Zinspolitik der Bank of Japan verunsichert die Anleger. Der japanische Nikkei notiert am Morgen mehr als ein Prozent im Minus.

Anleger haben die Geldpolitik der Bank of Japan im Blick. (Foto: AP) Börse Japan

Hongkong Die asiatischen Aktienmärkte öffneten am Donnerstag verhalten. Schwache US-Verbraucherdaten schürten bei den Anlegern Rezessionsängste. Sie drängten zu sicheren Anleihen. Gleichzeitig hatten viele Zweifel an der weiteren Zinspolitik der japanischen Zentralbank (BOJ). Die Bank of Japan hatte bei ihrem Treffen am Mittwoch entschieden, ihre ultra-niedrigen Zinssätze beizubehalten.

Die BOJ hat lange eine extrem lockere Geldpolitik verfolgt, um Inflation und Wachstum zu fördern. Doch die Märkte bezweifeln, dass sie das beibehalten kann, und Händler haben japanische Staatsanleihen verkauft und Yen gekauft, um auf eine Änderung zu setzen. „Auf dem Markt wird intensiv darüber spekuliert, dass wir nach der Januar-Sitzung der BOJ ohne Änderungen im März etwas anderes sehen werden, oder spätestens im April, wenn die BOJ einen neuen Präsidenten hat“, sagte Shafali Sachdev von BNP Paribas Wealth Management in Singapur.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen