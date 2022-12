Börsen Asien China lockert Coronaregeln langsam weiter – Aktienindizes springen deutlich nach oben

Weitere chinesische Städte haben am Wochenende Coronalockerungen angekündigt. Anleger hoffen nun, dass die Regierung in Peking den Kurs komplett ändert.

Anleger hoffen auf Lockerungen in China. (Foto: dpa) Nikkei

Sydney Asiatische Aktien setzen am Montag in der Hoffnung auf eine Aufhebung der Pandemiebeschränkungen in China ihre Rallye fort. Es gab Berichte, dass die Regierung in Peking die Bedrohungseinstufung für das Coronavirus herabsetzen könnte. Weitere chinesische Städte hatten am Wochenende einige Lockerung der Restriktionen angekündigt.

Die Börse in Shanghai schloss 1,8 Prozent im Plus bei 3212 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,0 Prozent auf 3947 Zähler. Der Hongkonger Hang Seng Index sprang um 4,4 Prozent auf 19.488 Punkte und erholte sich von seinem Verlaufstief am 31. Oktober um 35 Prozent.

