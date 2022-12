Börsen Asien China lockert Coronaregeln langsam weiter – Asien-Aktien setzten Rally fort

Weitere chinesische Städte haben am Wochenende Coronalockerungen angekündigt. Anleger hoffen nun, dass die Regierung in Peking den Kurs komplett ändert.

Anleger hoffen auf Lockerungen in China. (Foto: dpa) Nikkei

Sydney Asiatische Aktien setzen am Montag in der Hoffnung auf eine Aufhebung der Pandemiebeschränkungen in China ihre Rallye fort. Es gab Berichte, dass die Regierung in Peking die Bedrohungseinstufung für das Coronavirus herabsetzen könnte. Weitere chinesische Städte hatten am Wochenende einige Lockerung der Restriktionen angekündigt.

„Die Lockerung einiger Beschränkungen bedeutet zwar noch keine vollständige Abkehr von der dynamischen Null-Corona-Strategie, ist aber ein weiterer Beweis für eine veränderte Herangehensweise, und die Finanzmärkte scheinen sich stärker auf die längerfristigen Aussichten als auf die kurzfristige Beeinträchtigung der Aktivität zu konzentrieren, da Virusfälle voraussichtlich weiterhin auftreten werden“, sagte Taylor Nugent, Wirtschaftsexperte bei der NAB.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen