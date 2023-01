Börsen Asien Chinas Börsen legen trotz schwacher Außenhandelszahlen zu – in Japan bestimmt die Angst vor Zinserhöhungen

Die Anleger in China hoffen auf ein wirtschaftlich besseres Jahr 2023. Die Aktie von Fast Retailing verliert in Japan knapp acht Prozent.

Singapur / Tokio Die asiatischen Börsen haben sich zum Wochenschluss uneinheitlich gezeigt. Während Börsianer in China wegen der voraussichtlichen Öffnung der Wirtschaft am Freitag bei Aktien zugriffen, gingen Anleger an der japanischen Börse in Deckung.

Die Börse in Shanghai stieg um ein Prozent auf 3194 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent und notierte zeitweise so hoch wie zuletzt vor vier Monaten.

Es gebe immer mehr Anzeichen dafür, dass ass ein Großteil der chinesischen Bevölkerung sich bereits mit dem Coronavirus infiziert habe, ein Großteil der chinesischen Bevölkerung sich bereits mit dem Coronavirus infiziert habe, sagte Volkswirt Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. "Dies deutet auf einen Aufschwung ab diesem Quartal und ein stärkeres 2023 hin."

