Börsen Asien Fed-Aussagen stützen asiatische Börsen

Die Anleger in Asien verfolgen alle Aussagen der US-Notenbank genau. Nach dem Statement eines Währungshüters steigen vor allem japanische Technologiewerte.

Die Anleger in Asien gehen mit gemischten Gefühlen in die neue Woche. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Frankfurt / Tokio Die Aussagen eines US-Notenbankers haben die Enttäuschung asiatischer Anleger nach der Veröffentlichung des chinesischen Wachstumsziels gelindert. Vor allem zinssensible japanische Technologiewerte schossen am Montag ins Plus.

Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index notierte zum Handelsschluss 1,1 Prozent höher bei 28.238 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 2036 Zählern.

Der Chef der Richmond-Sparte der US-Notenbank Fed, Thomas Barkin, sagte am Freitagabend, dass die Inflation „wahrscheinlich ihren Höhepunkt überschritten hat“. In China lag die Börse in Schanghai 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor ein halbes Prozent.

