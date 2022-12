Börsen Asien Fed-Entscheid drückt Asien-Börsen

Die Enttäuschung über den negativen Ausblick der US-Notenbank hat auch die Anleger in Asien verunsichert. Sie befürchten durch die anhaltenden Zinserhöhungen eine Rezession.

Die schlechte Laune ist von den USA nach Asien rüber geschwappt. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse in China

Tokio, Frankfurt Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kommt bei den Anlegern in Asien am Donnerstag nicht gut an: Die Währungshüter erhöhten zwar wie erwartet den Leitzins am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt – nach vier Zinsschritten von 0,75 – signalisierten jedoch, dass kommendes Jahr weitere Zinsschritte anstehen. Die Aussicht auf einen längeren Zeitraum mit höheren Zinssätzen verstärkte bei den Händlern die Befürchtung einer Rezession.

„Die Fed hat auf dieser Sitzung im Wesentlichen eingeräumt, dass die Inflation wahrscheinlich hartnäckiger bleiben wird als ursprünglich erwartet, was einen restriktiveren politischen Kurs erforderlich macht, der die US-Wirtschaft 2023 in eine Rezession stürzen wird“, schrieben die Analysten von TD Securities in einer Kundennotiz. Die Rezessionsängste könnten daher die Marktpreisentwicklung dominieren.

