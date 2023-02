Börsen Asien Fed-Entscheid ermutigt Anleger in Asien

In den USA hoffen Anleger, dass die Fed ihre Tempo beim Leitzins bald drosseln könnte. Einige asiatische Börsen begrüßen das Signal, doch andere Impulse drücken die Stimmung.

Asiatische Anleger blicken auf die Geldpolitik in den USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Singapur / Peking Der jüngste Zinsschritt der US-Notenbank Fed lässt am Mittwoch die Anleger in Asien auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffung hoffen und beflügelt die Risikobereitschaft der Märkte. Die Federal Reserve erhöhte den Schlüsselsatz am Mittwoch lediglich um einen Viertel-Prozentpunkt, nach einem halben Punkt im Dezember und vier Zinsschritten von 0,75 Prozentpunkte zuvor.

Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte am Mittwoch, dass fortlaufende Zinsanhebungen angemessen seien, um die Inflation zur Zielmarke von zwei Prozent zurückzubewegen. „Das war das grüne Licht für den Markt, um zu kaufen, ohne das Gefühl zu haben, gegen die Fed zu kämpfen“, sagte Ali Hassan, Portfoliomanager und Geschäftsführer bei Thornburg Investment Management. Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf die für Donnerstag angesetzten Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BOE).

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen