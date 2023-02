Börsen Asien Geschäftsergebnisse der Tech-Riesen trüben die Stimmung an den Asienbörsen

Enttäuschende Quartalszahlen von Google, Apple und Amazon besorgen die Anleger. Der Nikkei stieg um dennoch um 0,4 Prozent, auch die Shanghaier Börse lag 1,4 Prozent im Plus.

Quartalszahlen der Tech-Riesen sind hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben. Das bewegt die Asien-Börsen. (Foto: Reuters) Kurse

Sydney / Peking Asiatische Aktien gaben am Freitag angesichts enttäuschender Geschäftsergebnisse bei den US-Tech-Riesen nach. Zudem warteten viele Anleger auf den anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Über Nacht hatten die Zinsentscheidungen in den USA, Großbritannien und Europa die Hoffnungen geweckt, dass ein Ende des massiven globalen Straffungszyklus in Sicht sein könnte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) hatten ihre Zinssätze um jeweils 50 Basispunkte angehoben, wobei die BoE erklärte, dass sich das Blatt gegen die Inflation wende. Die EZB kündigte an, dass mindestens eine weitere Zinserhöhung bevorstehe, bevor sie ihre Zinsentscheidungen erneut überdenken werde.

„Die BoE war zurückhaltend, die EZB nun sehr aufgeschlossen und datenabhängig und die Fed hat sich entschieden, nicht gegen den Markt zu kämpfen. Der Markt fühlt sich dadurch bestätigt“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone. Doch die Enttäuschung über die Geschäftsergebnisse von Google, Apple und Amazon trübten die Stimmung.

