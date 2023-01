Börsen Asien Japans Börse im Plus – Techwerte folgen US-Vorgaben

Wetten auf eine moderate Zinserhöhung in den USA geben Tech-Werten Aufwind. Der japanische Nikkei liegt im frühen Handel fast ein Prozent im Plus.

Frankfurt, Shanghai, Shenzen, Hongkong Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Insbesondere Technologiewerte waren gefragt, nachdem diese in den USA von Wetten auf moderate Zinserhöhungen der US-Notenbank profitierten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.162 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1882 Punkten.

Andernorts in Asien fielen die Kurse jedoch. Aussagen von zwei US-Notenbankern, dass die Fed die Zinsen wahrscheinlich bis auf über fünf Prozent in die Höhe treiben werde, hätten Anleger vorsichtig gemacht, sagten Analysten. Deshalb wollten sie die Daten zur US-Inflation am Donnerstag abwarten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

