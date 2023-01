Börsen Asien Märkte in Japan klettern auf Sieben-Monats-Hoch

Anleger in Japan reagieren optimistisch auf positive Zeichen der Fed. Märkte in China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan bleiben wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

Die Märke in Japan sind im Höhenflug. (Foto: IMAGO/AFLO) Börse Tokio

Singapur Die Aktienmärkte in Japan setzen am Mittwoch ihren Höhenflug fort. Die Anleger setzten darauf, dass die Inflation ihren Höhepunkt bald erreicht hat und die US-Notenbank Fed ihre Zinsschritte drosselt. Auch die Öffnung Chinas nach der Corona-Pandemie hellte die Stimmung der Börsianer weiter auf. „Es hat den Anschein, dass die Märkte zunehmend von „Goldilocks"-Ergebnissen verführt werden, bei denen die Straffungsrisiken gebändigt und die Rezessionsrisiken gemildert werden“, schreiben die Analysten von Mizuho in einer Kundennotiz.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 27.329 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1977 Punkten. Die Aktienmärkte in China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan blieben wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen. Die Märkte öffnen wieder am 30. Januar.

Mehr: Bilanzsaison hält US-Investoren auf Trab – Computerfehler sorgt für Unterbrechung des Handels

