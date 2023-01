Börsen Asien Nervöse Anleger in Asien warten auf Entscheidungen der Bank of Japan

Gerüchte über eine Dringlichkeitssitzung der Bank of Japan drücken die Kurse. Der japanische Nikkei fällt im frühen Handel auf ein Zweiwochentief.

Anleger halten sich am Montagmorgen zurück. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur / Tokio Die asiatischen Aktien legten am Montagmorgen leicht zu. Die Anleger warteten nervös auf eine Entscheidung der japanischen Zentralbank zu ihrer überdimensionierten Stimulierungspolitik. Es gab Gerüchte, dass die Bank of Japan am Montag eine Dringlichkeitssitzung zu diesem Thema abhalten könnte. Die Märkte reagierten darauf besorgt, und der japanische Nikkei fiel um ein Prozent auf ein Zweiwochentief.

„Es ist immer noch möglich, dass der Druck des Marktes die japanische Zentralbank zu weiteren Anpassungen zwingt“, teilten die Analysten von JP Morgan mit. Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent tiefer bei 25.855 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1888 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann zwei Prozent.

